فايلر: صالح جمعة أساسي مع الأهلي في مواجهة وادي دجلة بشرط

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي المصري، أن صالح جمعة سيكون أساسيا خلال مواجهة وادي دجلة، بعد غد الجمعة، وذلك في حالة واحدة.

وطلب فايلر، من صالح جمعة، زيادة التركيز والاجتهاد بشكل أكثر في المرحلة المقبلة حتى يحافظ على الفرصة التى حصل عليها مؤخرا، وهي مشاركته لمدة دقائق قليلة فى مباراة المصري الأخيرة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ولعب جمعة لأول مرة مع فايلر، كبديل فى مباراة المصري السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما أليو بادجي وحمدي فتحي.

وأوضح فايلر، أن جمعة يسعى لاستعادة فورمته من جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حاجته لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته بدنيا بشكل مثالي، وإذا نجح في ذلك سيكون أساسيا معه الأهلي.

يشار إلى أن الأهلي يلتقي وادي دجلة بعد غد، الجمعة، في استاد القاهرة فى الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.