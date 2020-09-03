بعد تغريمه 33 مليون جنيه لصالح الزمالك... محامي كهربا: انتظروا مفاجآت

أعلن محامي اللاعب المصري، محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، انتهاء الأزمة بين موكله وزميله محمد الشناوي.

أكد أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، أن أزمة المشاجرة التي حدثت بين اللاعب وزميله محمد الشناوي، انتهت تمامًا.

وقال المحامي، أشرف عبد العزيز، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "حدثت جلسة صلح بين الشناوي وكهربا، بعد تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ووليد سليمان نجم الفريق، والشناوي تناول الغداء اليوم مع كهربا".

وأضاف أن "فيفا" أوقف العقوبة ضد كهربا، بعد تقدمه بطعن، ليتمكن اللاعب من خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن كهربا يجهز مع محاميه الإيطالي، تقديم شكوى جديدة ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مالي.

وأوضح أنه "سيتم تقديم مفاجآت مدوية بشأن العقد في المحكمة الرياضية الدولية"، متابعا "ربما من طلب التعويض المالي، لا يحصل على أموال بعد اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، سنطلب تعويضا بعد إظهار هذه الأمور للمحكمة الرياضية الدولية".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قرر في 13 أغسطس/ آب الماضي، تغريم محمود كهربا لاعب الأهلي ما يقرب من 33 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.

وأعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حصول النادي على حقوقه في أزمة محمود عبد المنعم كهربا المنتقل إلى النادي الأهلي.