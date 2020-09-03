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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم

    بعد "خناقة التتش"... تهديد وإنذار شديد اللهجة من الخطيب

    © REUTERS / FETHI BELAID
    رياضة
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    وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنذارا للثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، بعد المشادة التي وقعت بينهما.

    أفاد موقع "سبورت الوطن"، بأن الخطيب وجه إنذارا شديد اللهجة للاعبي الفريق، عقب المشادة التي وقعت بينهما، في مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

    اللاعب المصري محمود كهربا
    © AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
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    ونقل الموقع عن مصدر قوله إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أبلغ لاعبي الفريق بتوقيع عقوبات صارمة على جميع اللاعبين، في حال التجاوز أو هدم ثوابت النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية لأي لاعب يتجاوز ولا يحافظ على النظام العام المعمول به داخل النادي، والذي ظهر في مشادة كهربا والشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية على كهربا.

    وأشار إلى أن "الخطيب يدرس حضور مران الفريق اليوم الخميس قبل مواجهة فريق وادي دجلة المقررة غدا الجمعة، للاجتماع باللاعبين وغلق ملف الأزمة، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات قاسية ضد أي لاعب لا يحترم مبادئ "القلعة الحمراء" الثابتة منذ سنوات طويلة وسبب نجح الأهلي على المستوى المحلي والعالمي".

    وتابع "طالب سيد عبد الحفيظ اللاعبين بعدم الحديث في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، والتركيز في الملعب، خشية تأثير هذه الأزمة على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز أو البطولة الأفريقية".

    يشار إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس، وذلك وفقا للموقع الرسمي للأهلي.

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    الكلمات الدلالية:
    النادي الأهلي المصري, أخبار النادي الأهلي, النادي الأهلي, محمود كهربا
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