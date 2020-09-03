الكشف عن كواليس لقاء والد ميسي مع رئيس برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء، وجمع خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي قائد برشلونة، مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

فبحسب تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاجتماع عقد في جو من الود والانسجام بعيدا عن التوتر، وكان بحضور بارتوميو والمدير التنفيذي للفريق خافيير بورداس، ومن طرف الأرجنتيني حضر والده وشقيقه رودريغو والمحامي.

وأكد بارتوميو على الرغبة باستمرار ميسي في الفريق لانه عنصر أساسي من مشروع المدرب الجديد، مصرا على أن عرض التجديد لمدة عامين يظل ساريا حتى نهائيات كأس العالم في قطر، وأنه لن يتفاوض على رحيله.

ليرد والد ميسي بشكل عفوي قائلا "لكن إذا كان ليو لا يريد البقاء حتى هذا العام، فكيف سيرغب في التجديد؟".

وحاول بارتوميو إقناع والد ميسي من عدم مغادرته إلى مانشستر سيتي الذي، حتى بوجود غوارديولا، لم يحقق دوري الأبطال.

وأضاف بارتوميو "نريده أن يقود مشروع كومان، وكيف سيغادر إذا كان واحد منا؟".

ولفت التقرير إلى أن برشلونة حضر الاجتماع دون محام لأنهم لم يرغبوا في الدخول في أزمة قانونية مع اللاعب، خاصًة وأنه أرسل والده وشقيقه وهما شخصان يدافعان عن مصالحه دون نية لإثارة المشاكل.