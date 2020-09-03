هل اعتذر عن واقعة "العضة".. تفاصيل اتصال سواريز بكيليني

كشف الإعلام الإيطالي أن خطوات قليلة تفصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن مغادرة برشلونة، والانتقال لنادي السيدة العجوز الإيطالي يوفنتوس هذا الصيف.

الأمور تبدو واضحة بشكل كبير، مع رغبة رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، في التخلي عن سواريز من أجل تجديد دماء الفريق.

ويعتبر يوفنتوس الطرف الأقرب لضم المهاجم المخضرم، بعد دخوله في محادثات متقدمة مع اللاعب وناديه، لذلك قرر سواريز العمل على محو عداوة سابقة مع أحد نجوم الفريق الإيطالي.

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن محادثة جمعت بين سواريز وجورجيو كيليني مدافع يوفنتوس هذا الأسبوع، بهدف تصفية الأجواء بينهما.

ولعل أبرز محطات النزاع بين سواريز وكيليني كانت في مباراة إيطاليا وأوروجواي في دور المجموعات لكأس العالم 2014، بعد قيام مهاجم برشلونة بعض كتف مدافع يوفنتوس، ليتعرض للإيقاف لفترة طويلة.

ولذلك قام سواريز بإجراء مكالمة هاتفية بنفسه مع المدافع الإيطالي، من أجل التشاور حول كيفية التعاون بينهما في حالة انتقاله ليوفنتوس، ونسيان كل ما حدث في الماضي.

من جانبه رحب كيليني بهذه المبادرة كثيراً، وأعطى موافقته على قدوم سواريز ليوفنتوس، كما أظهر أعلى درجات الاحترام لزميله المحتمل خلال المكالمة.

يذكر أن سواريز يعتبر من أبرز الراحلين المحتملين عن برشلونة هذا الصيف، ضمن الثورة المنتظرة بالفريق، وسط شكوك كبيرة حول استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.