أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز 2-0 في الدوري المصري.. فيديو

حقق نادي الزمالك المصري فوزا كبيرا على مستضيفه بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في قمة مثيرة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

افتتح التسجيل مصطفى محمد أولا للزمالك في الدقيقة 42 مستغلا خطأ من مهدي سليمان حارس بيراميدز.

واحرز كابونجو كاسونجو الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد مرتدة خطيرة.

وشهدت المباراة إهدار محمد فاروق لاعب بيراميدز لركلة جزاء كادت أن تجعل النتيجة 1-1 قبل أن يحرز الزمالك هدفه الثاني.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 48 في المركز الثاني، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، بينما يغرد الأهلي منفردا بالقمة برصيد 62 نقطة.