أهداف مباراة ألمانيا وإسبانيا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو

تعادل منتخب إسبانيا مع نظيره الألماني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بينز، اليوم الخميس، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف ألمانيا، تيمو فيرنر في الدقيقة 51، بينما أحرز هدف إسبانيا، خوسيه جايا في الدقيقة (90+5).

وحصد المنتخب الإسباني نقطة غالية بالتعادل مع نظيره الألماني في الوقت الضائع ليحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف المنتخب الأوكراني.

وفاز المنتخب الأوكراني اليوم الخميس على نظيره السويسري بنتيجة 2-1.

اوكرانيا 2 × 1 سويسرا | اهداف المباراة - ALL GOALS 🎥



#UKRSUI



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Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/8KnWXXCELP — GOAL24 (@GOAL2411) September 3, 2020

ولم تلعب مباريات للمنتخبات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تسببت في إيقاف تجمعات المنتخبات، لكنها عادت خلال الفترة الأخيرة عقب السيطرة على الأمور.