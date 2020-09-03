أهداف مباراة ألمانيا وإسبانيا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو

سجل هدف ألمانيا، تيمو فيرنر في الدقيقة 51، بينما أحرز هدف إسبانيا، خوسيه جايا في الدقيقة (90+5).
September 3, 2020
وحصد المنتخب الإسباني نقطة غالية بالتعادل مع نظيره الألماني في الوقت الضائع ليحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين خلف المنتخب الأوكراني.
وفاز المنتخب الأوكراني اليوم الخميس على نظيره السويسري بنتيجة 2-1.
اوكرانيا 2 × 1 سويسرا | اهداف المباراة - ALL GOALS 🎥— GOAL24 (@GOAL2411) September 3, 2020
#UKRSUI
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ولم تلعب مباريات للمنتخبات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تسببت في إيقاف تجمعات المنتخبات، لكنها عادت خلال الفترة الأخيرة عقب السيطرة على الأمور.
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