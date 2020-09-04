ليفربول يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات

أعلن نادي ليفربول، عن استعداده لعودة الجماهير إلى مدرجات ملعب "الآنفيلد"، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاءت استعدادات ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، لعودة الجماهير للمدرجات الشهر المقبل، وفقا لتعليمات الحكومة البريطانية، بحسب موقع "سبورت 360".

وكانت الحكومة البريطانية أفادت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، بأنه من الممكن عودة الجماهير لملاعب كرة القدم من شهر أكتوبر المقبل، بعد منعها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعقدت اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، عبر الفيديو بين إدارة النادي والموظفين، وتم إجراء استطلاع للآراء حول خطة إعادة افتتاح "آنفيلد" الشهر المقبل، إذ يرى ليفربول أن المباراة الأمثل لبداية حضور الجماهير في "آنفيلد" أمام شيفيلد يونايتد، والتي ستُقام يوم 24 أكتوبر المقبل.

ويتوقع السماح بدخول 12500 مشجع، رغم عدم التأكيد على هذا الرقم لأنه أقل من 25% من سعة الملعب التي تسع 54 ألف مشجع، وهو ما قد تسمح به الحكومة البريطانية.