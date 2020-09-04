ميسي يقرر البقاء مع برشلونة... صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل جديدة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل جديدة بعد الاجتماع الذي عقده قائد برشلونة ايونيل ميسي مع والده أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليو لا يرغب في تكرار ما حدث من زميله السابق نيمار في الرحيل عن برشلونة النادي الذي يراه بمثابة حياته بطريقة سيئة، لافتة إلى أن البرغوث قرر البقاء في صفوف النادي الكتالوني وعدم الرحيل عنه بعد مشاورات مع والده ووكيل أعماله خورخي.

وأضافت: "السبب في هذا التغير هو موقف الإدارة غير المرن في بيعه، حيث يعد الخيار الوحيد المتبقي للاعب هو الذهاب إلى المحكمة لفسخ عقده، وهو أمر لا يفضله ميسي ولا الأندية المهتمة بضمه".

وتابعت: "الأندية التي ترغب في ضم ميسي لا تريد المخاطرة بضمه في هذه الحالة، مع توقعات بإصدار أحكام في المستقبل، نظرا لأنه يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو".

وأكملت الصحيفة: "ميسي لا يريد أن يرحل بطريقة سيئة عن النادي الذي نشأ فيه وترعرع فيه، ويريد الرحيل باتفاق وليس بالقوة.. لا يرغب في المغادرة بشكل سيئ، خاصة بعد ما حدث مع زميله السابق، البر ازيلي نيمار"، الذي رحل عن الفريق الكتالوني في العام 2017، بعد دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها أن ميسي ووالده لا يريدان اللجوء للمحاكم لفسخ تعاقده.

وأكد التقرير أن ميسي كان يريد الرحيل بالاتفاق الودي وليس بالقوة.

هذا بالإضافة لأن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لا يريدان الدخول في مشاكل قضائية وأبلغا ميسي أنه حال انضمامه لأي منهما فسيكون بعد حل أزمته مع برشلونة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أكد لخورخي ميسي خلال اجتماعهما أنه لن يترك ليو يرحل عن النادي مجانا.

وكان ميسي أرسل فاكس لإدارة النادي يبلغهم فيه برغبته في الرحيل عن النادي بعد فسخ التعاقد من طرف واحد قبل عام من نهاية العقد.

فيما يصر برشلونة أن ميسي إن أراد الرحيل فعليه دفع 700 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن بارتوميو عرض على خورخي تجديد عقد ليو لعامين مع وضع شرط جزائي في العقد الجديد يتيح له الرحيل إن أراد بعد دفعه بنهاية الموسم المقبل.

ورفض برشلونة الدخول في أية مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، وأصر على أن التخلي عنه لن يكون إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته 700 مليون يورو.