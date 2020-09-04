السعودية تقدم مليون ريال لكل ناد مشارك في دوري أبطال آسيا

أصدر عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، قرارا يوجه بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل نادٍ مشاركٍ في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020.

يشار إلى أن الدوري يستأنف فعالياته في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري بنظام التجمع، حسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما سيتم التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة والبالغة 2.6 مليون ريال، وفق صحيفة "عكاظ".

ويأتي هذا القرار تحفيزا ودعما للأندية المشاركة في البطولة القارية، وذلك في ظروف جائحة "كورونا" التي تعد استثنائية، لتقديم مستويات عالية تعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

ويراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وإعادة تقييم موقف برنامج المباريات، حسب وضع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.