ثنائية الأهلي في وادي دجلة تقربه خطوة من حسم لقب الدوري... فيديو

اقترب الأهلي خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري المصري الممتاز بفوزه بثنائية نظيفة على وادي دجلة.

وبات الأهلي يحتاج 11 نقطة فقط من أجل حصد اللقب الـ42 للدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي في مباراته أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، مروان محسن في الدقيقة 42، وحمدي فتحي في الدقيقة 93.

​وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" ركلة جزاء للفريق الأحمر، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

كما طالب لاعبو وادي دجلة بركلة جزاء أخرى، بعد دفع مهاجمهم المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء.

​ووصل فريق الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.

بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.