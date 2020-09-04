ثنائية الأهلي في وادي دجلة تقربه خطوة من حسم لقب الدوري... فيديو

وبات الأهلي يحتاج 11 نقطة فقط من أجل حصد اللقب الـ42 للدوري الممتاز.
وسجل ثنائية الأهلي في مباراته أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، مروان محسن في الدقيقة 42، وحمدي فتحي في الدقيقة 93.
هدف تقدم #الأهلى على #وادي_دجلة برأسية مروان محسن ⚽️🦅 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/u7U2UFJA0n
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 4, 2020
وشهدت المباراة إهدار محمد مجدي "أفشة" ركلة جزاء للفريق الأحمر، إلى جانب إلغاء جهاد جريشة لهدف لوادي دجلة من خالد رضا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
كما طالب لاعبو وادي دجلة بركلة جزاء أخرى، بعد دفع مهاجمهم المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء.
هدف #الأهلي الثاني فى شباك #وادي_دجلة عن طريق حمدي فتحي ⚽️🚀🦅#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/jW4RGXYMoL
— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 4, 2020
ووصل فريق الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.
بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13.
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