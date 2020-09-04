بسبب أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة... الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، سيعقد اجتماعا لبحث عدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "مصراوي" أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر أن يفكر في الانسحاب من الدوري، بعد ما وصفه بـ"أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة".

وانتهت مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة عدم احتساب هدف لصالح وادي دجلة بداعي التسلل بعد عودة حكم اللقاء جهاد جريشة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

كما طالب لاعبو وادي دجلة بركلة جزاء أخرى في الشوط الأول، بعد دفع مهاجمهم المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث في الجدول.

وبات الأهلي يحتاج 11 نقطة فقط من أجل حصد اللقب الـ42 من الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي في مباراته أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، مروان محسن في الدقيقة 42، وحمدي فتحي في الدقيقة 93.

ووصل الأهلي للنقطة 65 وحيدا في الصدارة، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، فيحتاج 4 انتصارات لحسم اللقب.