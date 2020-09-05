إيفرتون يتعاقد مع ألان لاعب الوسط البرازيلي ولاعب نابولي

قال نادي إيفرتون المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ألان لاعب نابولي الإيطالي لمدة ثلاثة أعوام.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن إيفرتون دفع نحو 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي البالغ 29 عاما.

وأحرز الآن 11 هدفا وهيأ 16 هدفا أخر خلال أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع نابولي وساعد الفريق على الفوز بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي.

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We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan — Everton (@Everton) September 5, 2020

وقال الآن في بيان أصدره النادي الإنجليزي "أشعر بسعادة حقيقية بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية السعادة لوجودي هنا". وفقا لـ "رويترز".

وأضاف اللاعب البرازيلي "أتمنى، كما كان الحال دوما طوال مسيرتي المهنية، أن أساهم من خلال أدائي مع زملائي في الفريق في تقديم مباريات كبيرة وأداء كبير وأن نحقق الفوز بأشياء مهمة".