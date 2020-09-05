"نحلة" تحرم البرتغال من كريستيانو رونالدو

يغيب كريستيانو رونالدو عن منتخب البرتغال الذي يستعد لخوض مواجهة كرواتيا، اليوم السبت، في دوري أمم أوروبا، بسبب عدوى في قدمه اليمنى.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، تعرض قائد البرتغال للدغة نحله في إصبع بقدمه اليمنى، مما تسبب في معاناته من عدوى.

ولم يخض صاحب الـ35 عاما، أي مران مع زملائه منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب الإصابة.

Throwback to this filthy nutmeg from Cristiano Ronaldo. 🤭pic.twitter.com/czJnFsIDQo — TeamCRonaldo HD (@TeamCRonaldoHD) September 4, 2020

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال: "أشك في أنه سيكون جاهزا بنسبة 100%. كان يتدرب بشكل جيد حتى يوم الأربعاء حين اكتشف أن إصبع قدمه بات أحمر اللون. بعد العدوى لا نعرف متى يمكنه المشاركة مرة أخرى".

وتستضيف البرتغال حاملة اللقب، كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بالبطولة.

وتضم المجموعة بجانب البرتغال وكرواتيا كل من فرنسا والسويد.