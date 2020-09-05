هاملتون ينجز اللفة الأقوى خلال سباق فورمولا 1... فيديو

حقق لويس هاملتون، اليوم السبت، أسرع لفة في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ونال هاملتون لقب المنطلق الأقوى خلال خمس مسابقات عام 2020 من بين سبعة في المجموع.

وكسر سائق مرسيدس الزمن القياسي لحلبة مونزا في سباق جائزة إيطاليا، محققا دقيقة واحدة و18.887 ثانية وقاد زميله فالتيري بوتاس للسيطرة على الصف الأول.

Warm up for qualifying with the FP3 highlights 📺🍿



Which include this close call for Lewis Hamilton!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 — Formula 1 (@F1) September 5, 2020

وهذه هي المرة 94 التي ينال فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين، بحسب ما نقلته "رويترز".

تأهل كارلوس ساينز سائق مكلارين في المركز الثالث وبجانبه سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت.

وسينطلق شارل لوكلير وسيباستيان فيتل من المركزين 13 و17 على الترتيب في السباق المقام في بلد فريقهما فيراري.