هل طلب حسني مبارك تفويت مباراة مصر لصالح فرنسا؟

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، حقيقة تصريحه المثير في افتتاح مونديال اليد "مصر 2021"، والذي قال فيه إن المصري الأسبق حسني مبارك طالبه بتسهيل فوز منتخب فرنسا على منافسه المصري إبان مونديال 2001.

تصريحات مصطفى جاءت على هامش إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد (رجال) في منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال مداخلة تليفزيونية إن "الموضوع مجرد دعابة، وأن هذا الكلام لا يوجد في الرياضة على الإطلاق".

وأضاف أن "الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك كان يمزح معه وأنه رد عليه بدعابة أيضا".

وكان حسن مصطفى، فاجأ الجميع خلال كلمة ألقاها في حفل قرعة مونديال اليد "مصر 2021"، عندما تحدث عن مواجهة فرنسا ومصر في نصف نهائي مونديال عام 2001، بأنه أخبر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أن نظيره المصري حسني مبارك ، تواصل معه وقال له "الفرنسيين حبايبنا"، وطلب منه "تفويت" وتسهيل فوز منتخب فرنسا على منتخب مصر في مباراة نصف النهائي بكأس العالم لكرة اليد 2001.

وأشار مصطفى إلى أنه آنذاك كان قد تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل البطولة بنحو شهرين.

وذكر مصطفى أن مبارك طالبه بذلك بسبب علاقته الجيدة مع شيراك.

وقتها، فازت فرنسا على مصر بنتيجة 24-21، قبل تتويجها بلقب البطولة عقب فوزها على السويد في المباراة النهائية.

بينما أحتلت مصر المركز الرابع، بعد خسارتها مباراة تحديد المركز الثالث ضد يوغوسلافيا 17-27.