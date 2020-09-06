بينها لاعب عربي... أغلى 5 صفقات أبرمتها الأندية الأوروبية في السوق الصيفية

باتت الأندية الأوروبية في صراع مع الزمن لحسم صفقاتها الجديدة، مع بقاء حوالي شهر واحد فقط على إغلاق "الميركاتو" الصيفي في ظل انتهاء الموسم بشكل متأخر، وبالتحديد في أغسطس/آب الماضي.

وإلى حد الآن فاجأ نادي تشيلسي الإنجليزي عشاق كرة القدم باستحواذه على 2 من أغلى 5 صفقات أبرمتها الأندية الأوروبية في "الميركاتو" الصيفي الحالي.

دوني فان دي بيك

تعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام مقابل 39 مليون يورو، بعد مستوياته الرائعة التي قدمها مع الأخير، ومن المؤكد أن النجم الهولندي سيكون إضافة قوية لخط وسط مانشستر يونايتد، الذي يضم الثنائي المميز برونو فيرنانديز، وبول بوغبا.

أشرف حكيمي

أمضى الظهير المغربي الطائر أشرف حكيمي آخر موسمين معاراً من ريال مدريد الإسباني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يقرر النادي الملكي بيعه لإنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف مقابل 40 مليون يورو.

تيمو فيرنر

بعدما قدّم أفضل مواسمه الاحترافية على الإطلاق، رحل تيمو فيرنر عن صفوف لايبزيغ إلى تشيلسي هذا الصيف مقابل 53 مليون يورو، رغم الاهتمام البالغ من ليفربول، والذي ظنّ الكثيرون أنه سينتقل إليه.

فيكتور أوسيمين

ضرب نابولي الإيطالي كل أرقامه السابقة، وأبرم صفقة مميزة بضمه المهاجم النيجيري فيكتور أوسمين من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو.

كاي هافيرتز

واصل تشيلسي صفقاته المميزة في الميركاتو الحالي، وضم الألماني الدولي كاي هافيرتز من باير ليفركوزن لمدة خمسة أعوام مقابل 79 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.