مبابي: سان جيرمان في حاجة لصفقات قوية للتتويج بدوري أبطال أوروبا

صرح مهاجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أن ناديه الباريسي بحاجة لعقد صفقات قوية والتعاقد مع لاعبين مختلفين.

ففي مقابلة صحفية مع "تليفوت" عبر خلالها الفرنسي عن رغبته في خوض نهائي دوري الأبطال من جديد، على أمل التعاقد مع لاعبين مميزين.

قائلا "علينا نسيان ما حدث في نهائي النسخة الماضية، الأمر محزن ومن الصعب نسيانه، ولكن هذا جزء من حياتنا، كانت خسارة اللقب خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي، لقد تطور باريس سان جيرمان كثيرا من خلال تلك المباراة النهائية، قبل ذلك النهائي؛ كنا نعاني دائمًا في أدوار الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ولكننا تخطينا تلك العقبة".

مضيفا "هناك فرق كثيرة خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا وعادت للتتويج به العام التالي، علينا أن نبرم صفقات قوية ونتعاقد مع لاعبين مختلفين، آمل أن نحصل على صفقات جيدة، بالتأكيد أنا متفائل بشأن مسألة التتويج بدوري أبطال أوروبا"، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.

وتحدث مبابي عن اصابة كاحله الذي تعرض لها قبل أسابيع من استئناف منافسات التشامبيونزليج، فأنهى تصريحاته قائلا "جعلني كاحلي أشعر بحالة سيئة، لقد استمر الألم لعدة أسابيع، كنت أريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأي ثمن، لقد ساعدني الجهاز الطبي واعتنى بي كثيرا".