ناد إنجليزي يستعد لتخليص ريال مدريد من غاريث بيل

ذكرت وسائل إعلام البريطانية، أن الدولي الويلزي غاريث بيل مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، عبر بوابة ناديه السابق توتنهام.

وتؤكد الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "السبيرز" مهتم بالتعاقد مع بيل، ورجوعه للمكان الذي صنع فيه نجوميته، لكن وفق عدة شروط وضعها النادي الإنجليزي، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وتبقى أبرز الشروط التي بإمكان توتنهام أن يوافق فيها على ضم بيل وفقاً لرغبة مورينيو، هو تخفيض اللاعب راتبه الأسبوعي، الذي يبلغ حالياً 650 ألف يورو أسبوعياً مع ريال مدريد.

كما أن توتنهام لا يزال رافضاً لمسألة دفع مبلغ 60 مليون يورو، الذي حدده الريال لرحيل اللاعب، لاسيما أنه يبلغ من العمر 31 عاماً، من جهة، وكثرة إصاباته من جهة أخرى.

وتؤكد "ديلي ميل" أن الريال بإمكانه أن يقدم بعض التنازلات لإقناع توتنهام بضم اللاعب، على غرار تحمّل جزء من أجره لضمان تواجده خارج قلعة "سانتياغو برنابيو"، وهو ما قد يُغري "السبيرز" لحسم الصفقة.