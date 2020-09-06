مقاتل يسحق منافسه انتقاما لصفعة... فيديو

حقق المقاتل البرازيلي، ميشيل بيريرا، الفوز على منافسه الروسي، زيليم إيمادايف، في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة "UFC Fight Night 176"، للفنون القتالية المختلطة.

وقام بيريرا بإخضاع منافسه في الجولة الخامسة والأخيرة من النزال، عن طريق الخنق.

وكان زيليم إيمادايف قد وجه لبيريرا صفعة خلال مراسم عملية الوزن وتقديمها للاعلام، يوم الجمعة.

وقال بيريرا عقب الفوز: "أخبرته أنني سأرد له الصفعة، وقد فعلتها".

وتعرض إيمادايف صاحب الـ25 عاما، للهزيمة الثالثة على التوالي في ثالث نزال خاضه ضمن بطولات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، مقابل ثمانية انتصارات.

وعلى الجانب الأخر، حقق ميشيل بيريرا صاحب الـ27 عاما انتصاره رقم 24 خلال مسيرته مقابل 11 هزيمة.