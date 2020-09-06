منتخب سوريا لكرة القدم يطير إلى الإمارات

اختتم المنتخب السوري لكرة القدم معسكره التدريبي المحلي بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول، الذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع بين دمشق واللاذقية.

وأقيم هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب السوري للتصفيات الآسيوية المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ونشر معلول تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، فيديو يظهر أجواء من المرح بين الكادر الفني للمنتخب واللاعبين، وكتب "شكراً لأبنائي اللاعبين على الانضباط والروح العالية التي أظهروها طيلة هذه الفترة، كما أتوجه بالشكر الخاص لكل من ساهم في هذا الجو الأسري المتميز داخل المنتخب".

أنهينا بحفظ الله ورعايته معسكرنا الداخلي الذي دام أكثر من 4 أسابيع. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المعسكر من إداريين وفنيين وطاقم طبي.

شكرا لكل المحافظات على حسن الاستقبال والحفاوة.

شكرا لأبنائي اللاعبين على الانضباط والروح العالية التي أظهروها طيلة هذه الفترة ... pic.twitter.com/2oCiNdsiBK — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) September 3, 2020

وغادر معلول سوريا في إجازة قصيرة على أن يعود خلال الفترة القريبة لاستكمال مهمته مع "نسور قاسيون".

المباريات القادمة للمنتخب السوري

وكشف أمين سر اتحاد كرة القدم السوري إبراهيم أبا زيد لوكالة "سبوتنيك"، عن وجود معسكر للمنتخب في الإمارات خلال الفترة من 5 إلى 13 من شهر تشرين الأول / أكتوبر استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأشار أبا زيد إلى أن "هذا المعسكر يتخلله مباراة مع المنتخب الكويتي في الـ 12 من تشرين الأول، ضمن أيام "الفيفا" لإقامة المباريات الدولية الودية".

كما أكد إقامة مباراتين وديتين للمنتخب السوري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر؛ الأولى مع أوزباكستان يوم الـ 12 من الشهر ذاته، والثانية مع الإمارات في الـ 17 منه.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب السوري مع نظيره العراقي يوم الثامن من أيلول/سبتمبر الحالي، قبل أن يقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل اللقاء، بعد إرجاء موعد التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 إلى العام القادم بسبب فيروس كورونا.

استدعاء المحترفين في الخارج

وبالنسبة لإمكانية استدعاء اللاعبين السوريين المحترفين في الخارج إلى معسكر الإمارات، قال أبا زيد: إن "هذا الأمر يتوقف على قرار المدرب والكادر الفني".

واقتصر المعسكر الأول للمنتخب السوري مع نبيل معلول على 23 لاعباً ضمن الدوري المحلي، بغياب جميع المحترفين على رأسهم عمر السومة وعمر خربين ومحمود المواس وأحمد الصالح وغيرهم.

إصابة ورد السلامة

وشهد معسكر المنتخب السوري إصابة اللاعب ورد السلامة، الذي أكد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنها خفيفة وتحتاج إلى بعض الراحة.

وقال السلامة: "بعد الفحوصات الأولية، تبين وجود تمزق بسيط بأربطة الكاحل تحتاج لراحة، وبإذن الله لا تتجاوز الأسبوعين، وأعود بعدها لأكمل ما بدأت في هذا الموسم".

يذكر أن المنتخب السوري لكرة القدم يتصدر المجموعة الأول برصيد 15 نقطة، ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بعد أن حقق خمسة انتصارات.