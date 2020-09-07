النجم الجزائري رياض محرز ضحية جديدة لفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، إصابة لاعبيه الدوليين، المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي في بيان له، أن اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

​وجاء في البيان: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا: "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.