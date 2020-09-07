ميسي يظهر في برشلونة لأول مرة منذ الأزمة... صور

تواجد الأسطورة ليونيل ميسي لأول مرة داخل مقر نادي برشلونة منذ الأزمة الأخيرة مع الإدارة، بعد أن حسم قراره بالبقاء حتى نهاية الموسم المقبل.

ويعد هذا أول تدريب لميسي تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، حيث تغيّب ميسي عن تدريبات الأسبوع الماضي .

وخضع ميسي يوم أمس الأحد لفحص فيروس كورونا، والذي أتت نتيجته سلبية.

Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2 — B/R Football (@brfootball) September 7, 2020

وأكدت تقارير أن ميسي لن يفكر في الماضي أو ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيضع كل تركيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال الموسم المقبل.

ولا يستبعد ميسي الاستمرار في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الجاري وانتهاء تعاقده، حيث يضع ميسي في اعتباره الاستماع للإدارة الجديدة عندما تأتي خلفا للمجلس الحالي.

وأشار ميسي إلى أنه في الوقت ذاته، سيستمع للعروض التي سيحصل عليها في يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يكون حرا في التفاوض مع أي فريق آخر.