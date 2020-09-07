الكشف عن جديد مفاوضات "الأهلي" لضم يوسف البلايلي

طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بسرعة التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "الوطن"، كشف مصدر داخل النادي أن فايلر أكد للإدارة أن الجزائري هو البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي رحل لصفوف بيراميدز.

وأشار فايلر إلى أن البلايلي يمتاز بالسرعة والخبرة الكبيرة، وهو ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي خاصة في ظل رحيل اللاعبين أصحاب الخبرات بنهاية الموسم الجاري.

وكانت قناة الهداف الجزائرية كشفت عن مفاوضات بين مسؤولي الأهلي واللاعب، حيث يعرض النادي الأحمر 2.5 مليون يورو على أهلي جدة لضم اللاعب.