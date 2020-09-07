بيراميدز يعلن رسميا ضم رمضان صبحي... فيديو

أعلن نادي بيراميدز المصري، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.

أعلن نادي بيراميدز المصري، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بعد موسم ونصف مع بطل الدوري المصري.

وكشفت تقارير أن تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات، كما كلفت الصفقة خزينة بيراميدز نحو 4.5 مليون جنيه إسترليني.

وبات رمضان صبحي ثاني صفقات بيراميدز الرسمية للموسم المقبل، بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي.