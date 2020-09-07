بيراميدز يعلن رسميا ضم رمضان صبحي... فيديو

أعلن نادي بيراميدز المصري، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.
تمت المهمة بنجاح ✅— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
رمضان صبحي في #بيراميدز! 💙#RamadonaXPyramids pic.twitter.com/S0zYtAo5vu
وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بعد موسم ونصف مع بطل الدوري المصري.
وكشفت تقارير أن تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات، كما كلفت الصفقة خزينة بيراميدز نحو 4.5 مليون جنيه إسترليني.
ر مـ ـضـ ـان صـ ـبـ ـحـ ـي! 😍 #بيراميدز | #RamadonaXPyramids pic.twitter.com/swlpABNbUj— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
وبات رمضان صبحي ثاني صفقات بيراميدز الرسمية للموسم المقبل، بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)