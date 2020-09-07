نجوم الكرة السعودية يطلبون إنقاذ خالد مسعد

توجه العديد من نجوم كرة القدم السعودية السابقين برسائل استغاثة لمساعدة لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق خالد مسعد، بسبب حالته الصعبة التي يمر بها حاليًا.

وكانت البداية مع النجم هاشم سرور، لاعب النصر السابق الذي قال عبر حسابه في "تويتر": "مثل هذا من يستحق أن ترصد له الملايين، مسعد أفضل من لعب في الطرف الأيسر للوسط وأفضل من قيل عنه كلمة عبقري، يعاني الكثير من السنوات ولم يستجب له أحدًا، والسبب أنه، كان وكان وكان، العبقري بذل جهدًا في الملاعب كلفه زهرة شبابه، متى نقف مع خالد".

مثل هذا من يستحق ان ترصدله الملايين خالد مسعد افضل من لعب في الطرف الايسر للوسط وأفضل من قيل عنه كلمة عبقري

يعاني الكثير من سنوات ولم يستجيب له احد والسبب انه

كان ،،،كان ،،،،كان ،،،،لاعباً وهذارداً على مابذل العبقري خالد مسعد من مجهودداخل الملاعب كلفه زهرةشبابة متى نقف مع خالد pic.twitter.com/RRBJOIyW7H — هاشم سرور (@Hashem_S6) September 7, 2020

أما محمد عبد الجواد، لاعب الأهلي السابق، فقال عبر فيديو نشره في حسابه على "تويتر" أيضا: "يا غليين اللي عنده استطاعة يُوقف مع أخونا، النجم الكبير خالد مسعد، ما يتأخر".

تكفون تكفون تكفون يا غاليين اللي عنده استطاعه يوقف مع اخونا الغالي النجم الكبير خالد مسعد ....

ملف الكابتن خالد كامل مع الاخ الكابتن نصار الظاهري تلفونه

0553363367#انقذوا_خالد_مسعد pic.twitter.com/MqOTVQfYWw — محمد عبدالجواد (@abduljawadm) September 6, 2020

بينما علّق اللاعب السابق للهلال صالح النعيمة، قائلًا: "لا أعلم من أين أبدأ، في شرح ما يعانيه أخي الكابتن مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، مناشدًا المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الرياضة بالنظر في حاله، والتدخل".

وأتبعها بتغريدة يشكر فيها جميع من شارك وتواصل لمد يد العون والوقوف على حالة خالد مسعد.

أشكر جميع من شارك ومن تواصل معي لمد يد العون والوقوف على حالة أخي الكابتن خالد مسعد ، وأخص بالذكر المسؤولين في وزارة الصحة @SaudiMOH937 على سرعة تجاوبهم وحرصهم وفق ﷲ الجميع وجعلها في ميزان حسناتكم ... https://t.co/P1S2Y5oI4J — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) September 6, 2020

وكان خالد مسعد أكد، في وقت سابق، أنه "يفتخر بعمله كسائق" مضيفًا أن "العمل ليس عيبًا وليس عيبًا أيضًا أن يقوم بـ تشمير ملابسه"، بحسب ما نقله موقع "المواطن" السعودي.