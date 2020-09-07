"يويفا" يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري في كأس السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أن مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني، ستقام بحضور جماهيري في العاصمة المجرية بودابست.

وقال "يويفا" في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "ستُلعب المباراة بسعة مخفضة تصل إلى 30% من الملعب وستكون بمثابة خطوة لإعادة الجماهير إلى الملاعب في حالة كوفيد-19الحالية".

وأكد يويفا أن ملعب بوشكاش، الذي سيستضيف السوبر الأوروبي، سيشهد تواجد 30 % من سعته التي تبلغ 67.215، وسيحصل كل فريق على 3 آلاف تذكرة، وسيستمر بيع التذاكر حتى بعد غد الأربعاء.

🏆 UEFA #SuperCup tickets are on sale now.



🏟️ The match will be played with a reduced capacity of up to 30% of the stadium and serves as a pilot to bring fans back to stadiums in the current #COVID19 situation.



👇 Full details, including hygiene measures for fans: 👇 — UEFA (@UEFA) September 7, 2020

وأوضح يويفا أنه يجب على الزائرين تقديم تذاكر المباراة ونتيجة سلبية لاختبار الفيروس في غضون 3 أيام من إصداره لدخول المجر، كما سيسمح ببقائهم في المجر لمدة 72 ساعة فقط.

وأكمل يويفا: "سيتم تطبيق إجراءات الصحة الصارمة وسيُطلب من الجماهير تحمل المسؤولية داخل الملعب"، مشيرا إلى أن المسافة بين كل متفرج والآخر ستكون 1.5 متر على الأقل، مع الالتزام بوضع الكمامات والخضوع للكشف عن درجة الحرارة عند دخول الملعب.

وبدأ بيع التذاكر للمباراة التي من المقرر أن تقام يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري.