إصابة مبابي بفيروس كورونا

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، ترك اللاعب معسكر منتخب بلاده.

وأعلن باريس سان جيرمان في وقت سابق، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا.

Kylian Mbappe will miss France's Nations League game against Croatia and Paris Saint-Germain's season opener after testing positive for coronavirus. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة كرواتيا، يوم الثلاثاء، في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن مبابي سجل هدف فوز فرنسا على السويد، يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.