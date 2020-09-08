وزيرة يابانية: يجب إقامة أولمبياد طوكيو "بأي ثمن" العام المقبل

قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، إنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية "بأي ثمن" في 2021.

وأبلغت هاشيموتو الصحفيين، وفقا لوكالة "رويترز" أنه يجب إقامة الألعاب من أجل مصلحة الرياضيين، بغض النظر عن التحديات التي تشكلها جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية قرارا في مارس/آذار الماضي بتأجيل الألعاب، التي كان من المفترض أن تنطلق في يوليو/تموز، حتى 2021 بسبب الفيروس.

وقالت هاشيموتو في المؤتمر الصحفي "يعمل جميع المرتبطين بالألعاب معا من أجل الاستعداد، كما يبذل الرياضيون مجهودات كبيرة من أجل العام المقبل".

وتابعت الوزيرة اليابانية "أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب بأي ثمن. أريد أن تنصب كل جهودنا على الإجراءات المطبقة ضد فيروس كورونا".

واجتمع مسؤولون من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد لأول مرة، الأسبوع الماضي، لتطوير الخطوات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال الألعاب.

وكان توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 أبلغ رويترز، في مقابلة في يوليو /تموز، أن العمل مستمر لاستضافة الأولمبياد العام المقبل حتى إذا استمرت الجائحة.