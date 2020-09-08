محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي سريع

إنجاز تاريخي جديد يطارده محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، فور انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل الهدف رقم 100 مع ليفربول، حيث سجل المصري 94 هدفا منذ انضمامه عام 2017 خلال 153 مباراة.

وبحسب موقع ليفربول الرسمي، حقق 16 لاعبا إنجاز تسجيل الـ100 هدف مع الريدز، وكان آخرهم ستيفين جيرارد، الذي وصل لهذا الرقم في عام 2008.

5⃣ 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒐 𝒈𝒐...



There's been 16 Reds who have reached 💯 goals for us, with @MoSalah looking to join that list during the 2020/21 season ⤵ — Liverpool FC (@LFC) September 7, 2020

عقب تسجيله 44 ثم 27 ثم 23 هدفا في ثلاثة مواسم متتالية على الترتيب، يبدو صلاح قريبا للغاية من الانضمام لنادي المائة.

يذكر أن الأقرب لمحمد صلاح من لاعبي ليفربول الحاليين، هو الثنائي روبيرتو فيرمينو برصيد 78 هدفا والسنغالي وساديو ماني برصيد 81 هدفا.