صحيفة مغربية تكشف المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قالت تقارير مغربية، اليوم الثلاثاء، إن "المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الخميس المقبل، للإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي، والزمالك المصري مع الرجاء المغربي يومي 25و 26 سبتمبر/ أيلول الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ، على أن تقام مباراتي العودة يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقلت صحيفة "le 360" سبورت المغربية، عن مصدر، قوله إن "المكتب التنفيذي بالكاف سيعلن بعد غد الخميس، تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا، بعد الاتفاق الودي الذي جمع مسؤولي الاتحادين المغربي والمصري".

وأكد المصدر، على أن "لجنة المسابقات التابعة لـ "الكاف" ستعلن إقامة ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، يومي 16 و17 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تُجرى المباراة النهائية في اليوم الأخير من الشهر ذاته.

وأكدت الصحيفة المغربية، أن "الاتحاد الافريقي يرى استحالة إقامة مباريات نصف نهائي دوي الأبطال، وفقا للتواريخ التي سبق الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب ومص"ر.

وقال الصحيفة، إنه "فيما يخص مباريات كأس الكونفيدرالية فتقرر إجراء نصف النهائي بنظام المباراة الفاصلة وتم تحديد موعدها يومي 22 و 23 في الدار البيضاء والرباط، على أن تقام المباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية يوم 27 سبتمبر علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط.