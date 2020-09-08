بعد تحديه بعدم فرض عقوبة عليه... اتحاد الكرة المصري يغرم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه

أقرت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية على أكثر من شخصية بارزة في الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" المصري، الغرامة المالية الأكبر كانت من نصيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تحدى اللجنة في فرض أي عقوبة عليه، ليتعرض لغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وتعرض عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي ومقدم البرامج في قناة ناديه لغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وهو ما تم تطبيقه أيضاً على طارق يحيى مقدم البرامج بقناة الزمالك، وسعيد لطفي مستشار الناشئين في نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.

واكتفت اللجنة بتوبيخ خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، بينما تم حفظ ملفات أمير مرتضى منصور وطلعت يوسف.

وتم إيقاف حسام حسن لاعب سموحة، وأمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق "إف سي مصر" 3 مباريات لكل منهما.

كما تم تأجيل البت في ملف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة إلى الجلسة المقبلة.