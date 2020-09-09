مايك تايسون يكشف أسرار ضرباته القاضية .. فيديو

نال مقطع فيديو جديد نشره أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، إعجابا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأظهر تايسون في مقطع الفيديو كيف يؤدي ضربات عالية السرعة مع مدربه.

وعلق أحد المستخدمين: "الأفضل بعد محمد علي". وأشار آخر، "الملك عاد".

View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Sep 8, 2020 at 7:06am PDT

في وقت سابق، أعلن تايسون عن عودته لحلبات النزال بعمر 54 عاما، لملاقاة الملاكم روي جونز جونيور، في لقاء استعراضي.

ومن المقرر إقامة النزال في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

لم يدخل الأمريكي حلبة النزال منذ 2005. خاض الرياضي 58 مباراة وفاز بـ 50 منها (بينها 44 بالضربة القاضية). ويعد تايسون أيضًا أصغر حامل لقب عالمي للوزن الثقيل.