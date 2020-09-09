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    حكيمي

    باللغة العربية وعلم المغرب.. إنتر ميلان يقدم لاعبه الجديد.. فيديو

    © REUTERS / JAVIER BARBANCHO
    رياضة
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    رحب فريق إنتر ميلان الإيطالى، اليوم الأربعاء، بلاعبه المغربي الجديد أشرف حكيمي قادما من ريال مدريد فى صفقة قيمتها 50 مليون يورو.

    ونشر الحساب الرسمي إنتر ميلان على "تويتر"، فيديو للنجم أشرف حكيمي بعلم المغرب كنوع من الترحيب به بعد الإنضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد، ثم كتب قائلاً، "اللاعب، الرجل، الصبي".

    وصنف الإعلام الإيطالى إنتقال المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، بأنه أحد الصفقات المميزة التى ستساعد مدرب الفريق كونتى على التتويج بلقب الدوري الإيطالى الموسم المقبل. 

    أشرف حكيمي
    © AP Photo / Martin Meissner
    أشرف حكيمي خرج من الباب الخلفي ليعود من الأمامي

    وكان نادى ريال مدريد الإسبانى، قد أعلن رسميا، فى 2 يوليو/ تموز الماضى، انتقال حكيمى إلى صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

    وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر موقعه قال فيه، "اتفق ريال مدريد وإنتر ميلان على انتقال أشرف حكيمي، ويريد النادى أن يشكر أشرف حكيمي على كل هذه السنوات من التفانى والاحتراف والسلوك المثالى منذ قدومه إلى أكاديمية النادى فى 2006، ويتمنى النادى الحظ الطيب له في مرحلته الجديدة".

    وكانت تقارير صحفية، قد كشفت أن حكيمي قد وقع عقدا مع إنتر ميلان الإيطالي لمدة 5 مواسم مقبلة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, الدوري الإيطالي, إنتر ميلان
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