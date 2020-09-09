بريطانيا... إعادة النظر في السماح للجماهير بالعودة للملاعب

أكدت الحكومة البريطانية أنها ستعيد النظر في قرار السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب الرياضية في ظل عودة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، معلنة عن قيود جديدة للحد من انتشار الوباء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي: "قد نعيد النظر في السماح بعودة الجماهير للملاعب في تشرين الأول/أكتوبر".

وتابع: "بداية من الاثنين، سيحظر التجمع لمجموعات تضم أكثر من 6 أشخاص سواء خلف بالداخل أو بالأماكن العامة"، مهيبا بالمواطنين الاستمرار بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات مع الأشخاص الآخرين ومنع الزيارات العائلية.

وأوضح أن "هذه الإجراءات ليست إغلاقا عاما جديدا ولكن لتجنب الإغلاق مجددا".

ويتجاوز إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة جراء وباء كوفيد-19 أكثر من 41 ألفا، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي سجلت منذ تفشي الوباء أكثر من 355 ألف.

وسجلت المملكة المتحدة، أمس، أعلى إصابات يومية منذ 23 مايو/أيار بـ 2460 حالة جديدة.