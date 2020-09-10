رغم الخلاف... تركي آل الشيخ يمدح الأهلي

أشاد رئيس نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، بموقف النادي الأهلي المصري من تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الأهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف تركي آل الشيخ "عبر التاريخ الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو إلى أهلي المباديء، حاجة تشرف".

ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام في أكتوبر/تشرين الأول، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في المغرب.

ويلعب الأهلي والوداد المغربي في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في المباراة الثانية من نفس الدور.