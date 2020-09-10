صحيفة: إلغاء كأس العالم للأندية

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الصين صيف 2021 قد يكون الإلغاء مصيرها أيضا بسبب الأولمبياد وبطولة كوبا أمريكا.
خاص |— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 10, 2020
لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل بالدوحة كما أن النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية المقررة في صيف 2021 بالصين قد تلغى بسبب الأولمبياد وكوبا أميركا.
وفرضت جائحة كورونا والتي ضربت العالم منذ أواخر العام الماضي، تأجيل العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في العالم.
يذكر أن ليفربول الإنجليزي توج بالنسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في قطر.
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