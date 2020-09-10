صحيفة: إلغاء كأس العالم للأندية

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه قد تم إلغاء كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الدوحة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الصين صيف 2021 قد يكون الإلغاء مصيرها أيضا بسبب الأولمبياد وبطولة كوبا أمريكا.

خاص |



لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في دوري أبطال آسيا بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل بالدوحة كما أن النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية المقررة في صيف 2021 بالصين قد تلغى بسبب الأولمبياد وكوبا أميركا. — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 10, 2020

وفرضت جائحة كورونا والتي ضربت العالم منذ أواخر العام الماضي، تأجيل العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في العالم.

يذكر أن ليفربول الإنجليزي توج بالنسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في قطر.