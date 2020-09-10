لاعبة كرة قدم يابانية تنضم لفريق الرجال... صورة

أعلنت لاعبة منتخب سيدات اليابان لكرة القدم، يوكي ناغاساتو، الانضمام لفريق هايابوسا اليفن للرجال والذي يضم شقيقها غنكي وهو فريق للهواة في مسقط رأسها كاناغاوا.

وقالت الفائزة بمونديال السيدات 2011، والبالغة من العمر 33 عاما إنها ستعود لفريقها شيكاغو ريد ستارز في الدوري الأمريكي مع انطلاق موسم 2021 وفور انتهاء عقد إعارتها لفريقها الشعبي، بحسب شبكة "ESPN".

وقالت ناغاساتو: "لا أعرف إلى أي مدى يمكنني المساهمة بين الرجال. استلهمت خطوتي من رسائل رابينو حول الفجوة بين الجنسين في كأس العالم وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني أيضا إرسال رسالة إلى المجتمع".

Yuki Nagasato Makes History with Loan to Hayabusa Eleven



READ: https://t.co/MSZu1u0Lig pic.twitter.com/5UvEExKBZj — Chicago Red Stars (@chiredstarsPR) September 9, 2020

وتعد رابينو، الفائز بالكرة الذهبية في نسختها الأخيرة بعد تألقها في كأس العالم وقيادتها بلادها للفوز باللقب، ناشطة قوية من أجل العدالة الاجتماعية، إذ قادت المحاولات للحصول على المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات.

وأعلنت ناغاساتو أنها لا تطمح للعب مع منتخب بلادها في أولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل.

وانضمت ناغاساتو إلى شيكاغو عام 2017 وسجلت ثمانية أهداف إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة في الدوري الموسم الماضي.