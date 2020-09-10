هل أصدر الـ"فيفا" قرارا بتأجيل مونديال الأندية 2020

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر في "فيفا"، قوله إن ما تردد وجود قرار تأجيل للمونديال غير صحيح.
وأوضح: "لم نخطر الاتحاد الاسيوي بتأجيل مونديال الأندية أو الاتحاد الافريقي، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، سيتم مراجعة الأمر مع الشركات الراعية وإدارة المسابقات، قبل اعلان القرار الأخير".
وتابع المصدر: "الموعد الأقرب المقترح لمونديال الأندية في حالة التأجيل سيكون في فبراير 2020، لأن الشركات الراعية تطلب ضرورة إتاحة الحضور الجماهيري للبطولة ما قد يدعم اتجاه التأجيل لحين انتهاء أزمة كورونا".
يشار إلى أن داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أعلن إقامة دوري الأبطال في موعده دون أي تغييرات بعد وصول جميع الفرق المشاركة باستثناء نادي الوحدة الإماراتي، الذي لم يتمكن من اللحاق بالبطولة المجمعة التي تنطلق 14 الجاري في الدوحة، بسبب وجود حالات إيجابية من فيروس كورونا بين صفوفه.
وأكد ويندسور على عدم نية الاتحاد تعديل المواعيد حتى في حالة اتخاذ قرار من الفيفا بتأجيل مونديال الأندية ولفت الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي لو يبلغ أي اتحاد وطني بتأجيل أو إلغاء مونديال الأندية، متابعا: "أخطرناهم بانتظار المواعيد النهائي للبطولة من الفيفا سواء في ديسمبر المقبل أو في أي وقت أخر يراه فيفا".
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