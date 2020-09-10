الأهلي المصري يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا... صور وفيديو

أعلن النادي الأهلي المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، عن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي 3 سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم الكابتن مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

وأوضح البيان أن ذلك جاء بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وحضر مؤمن زكريا إلى مقر النادي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبون بالاحتفاء به داخل غرفة خلع الملابس، وإحضار "تورتة كبيرة" مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

من جانبه، وجّه مؤمن الشكر للنادي على دعمه، قائلا إن "الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه".

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.