إدارة نادي برشلونة تكشف موعد انتخابات الرئاسة

وقال في بيان نشره علىال موقع الرسمي على "تويتر"، أن الانتخابات المقبلة ستشهد بعض التغييرات، حيث ستمنح فرصة للأعضاء للمشاركة دون ضرورة الحضور لمقر النادي، بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، حفاظا على صحتهم ولدعم عدد أكبر من المشاركين.
❗ Board of Directors agrees to dates for FC Barcelona presidential election on March 20 and 21— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020
🔗 Full details: https://t.co/GLrM4cZ4RB
كما قرر النادي خفض ميزانيته لموسم 2020-2021 بنسبة 30% مقارنة بموسم 2019-2020، بسبب جائحة كورونا.
كما أشار البيان إلى أن الأندية الأوروبية ستحصل على 575 مليون يورو أقل من بيع حقوق البث التلفزيوني للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تأجيل المباريات واستئناف المنافسة بشكل مختصر.
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