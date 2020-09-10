إدارة نادي برشلونة تكشف موعد انتخابات الرئاسة

حدد مجلس إدارة نادي برشلونة، اليوم الخميس، تاريخ الـ 20-21 من مارس/آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وقال في بيان نشره علىال موقع الرسمي على "تويتر"، أن الانتخابات المقبلة ستشهد بعض التغييرات، حيث ستمنح فرصة للأعضاء للمشاركة دون ضرورة الحضور لمقر النادي، بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، حفاظا على صحتهم ولدعم عدد أكبر من المشاركين.

❗ Board of Directors agrees to dates for FC Barcelona presidential election on March 20 and 21



🔗 Full details: https://t.co/GLrM4cZ4RB — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2020

كما قرر النادي خفض ميزانيته لموسم 2020-2021 بنسبة 30% مقارنة بموسم 2019-2020، بسبب جائحة كورونا.

كما أشار البيان إلى أن الأندية الأوروبية ستحصل على 575 مليون يورو أقل من بيع حقوق البث التلفزيوني للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تأجيل المباريات واستئناف المنافسة بشكل مختصر.