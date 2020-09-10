أهداف مباراة الزمالك وسموحة 3-3 في الدوري المصري... صور وفيديو

اقتنص فريق سموحة تعادلا قاتلا أمام الزمالك بنتيجة (3-3) في مباراة الجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية.

افتتح كابونجو كاسونجو أهداف اللقاء للزمالك في الدقيقة 18، وأدرك حسام حسن التعادل لسموحة في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد حسام حسن ليسجل هدفا لكن بالخطأ في مرماه لصالح الزمالك في الدقيقة 43.

ملخص اهداف الزمالك 3-3 سموحة كاملة 😍🔥🔥 HD

" حسام حسن " ابو جبل " " مؤمن زكريا " pic.twitter.com/wOskwjEIdQ — الدوري المصري HD (@HD05533786) September 10, 2020

وفي الدقيقة 66 سجل مصطفى محمد الهدف الثالث للزمالك بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص أحمد حسن مكي النتيجة بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 88 برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة +93 سجل حسام حسن هدف التعادل لسموحة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ 68 نقطة في جدول الترتيب.

علما بأن الزمالك سيُخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم بعد قرار لجنة الانضباط إثر انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.