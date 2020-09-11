برشلونة يعلن إصابة مهاجمه الشاب قبل انطلاق الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الشاب، إنسو فاتي، في وقت شهد تألق اللاعب مع المنتخب الإسباني في الأيام الماضية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونشر النادي الإسباني بيانا رسميا كشف فيه عن إصابة الشاب، قائلا: "إصابة أنسو فاتي بكدمة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات اليوم الجمعة. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وينتظر اللاعب توقيع عقد جديد ليصبح لاعبا في الفريق الأول بشكل رسمي، وسيتم تمديد العقد لغاية 2024 بقيمة شرط جزائي تصل إلى 400 مليون يورو.

❗إصابة أنسو فاتي بكدمة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات اليوم الجمعة. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/cCGBzR34b7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 11, 2020

ونجح فاتي في أن يصبح أصغر لاعب يسجل مع المنتخب الإسباني في سن 17 عاما، بعدما هز شباك المنتخب الأوكراني في المباراة التي أقيمت يوم الأحد في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتصدر بعدها عناوين الصحف، ويفسح المجال أمام لتجديد عقده مع البلوجرانا، بعدما أثبت استحقاقه الحصول على مقعد في تشكيلة رونالد كومان في الخط الهجومي، واقتراب رحيل لويس سورايز، سيمنحه مكانه أساسية في الموسم المقبل 2020-2021.