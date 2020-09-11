مورينيو: الأولوية لمهاجم

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن الأولوية بالنسبة له هي التعاقد مع مهاجم لدعم هاري كين في الموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق السبت.

وأبلغ مورينيو الصحفيين، اليوم الجمعة: أريد واحتاج مهاجما لكنني أريد أن أوضح أن الإدارة تعرف أنني احتاج وأريد ذلك.

وأضاف: "هل سنتعاقد مع مهاجم؟ أعتقد أن هذا سيحدث حقا من أجل توازن التشكيلة والفريق يحتاج لذلك حاليا لأن التشكيلة متوازنة جدا وتوجد خيارات مختلفة في أماكن مختلفة".

وتابع المدرب البرتغالي: "ندرك ما نحتاجه ونعمل على ذلك ولا يمكننا دخول سوق الانتقالات وإنفاق ثروة على اللاعبين لكننا جميعا نعمل جاهدين على التحلي بتوازن جيد وهذا قد يتم بضم مهاجم جديد".

وأكد مورينيو أن الظهير الأيسر داني روز "قد ينتقل للدوري الإيطالي".

وأشار إلى أنه "من الصعب جدا أن يبقى هنا بعد أن أصبح بن ديفيز مهما في مركز الظهير الأيسر ورايان سيسينيون يشكل استثمارا للنادي ونريد تطويره، لذا سيكون من الصعب جدا بقاء داني واذا انتقل إلى جنوة الإيطالي ستكون خطوة جيدة جدا له".

وتحمل كين مهاجم انجلترا عبئا ثقيلا مع توتنهام في الموسم الماضي بعد أن كان رأس الحربة الوحيد وعانى من إصابة قوية بعضلات الفخذ الخلفية في أول يوم بالعام الجديد.

وتعافى كين، الذي سجل 18 هدفا في موسم 2019-2020، لذا سيقود الهجوم عند استضافة إيفرتون يوم الأحد وأكد مورينيو أنه في حاجة ماسة لخيار إضافي.