قرار حكومي يؤجل عودة الجماهير إلى الدوري الإنجليزي

أعلنت الهيئة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمر ليغ"، تأجيل إجراءات تنظيم عودة الجماهير إلى مباريات الدوري، بسبب ما وصفه بقرار حكومي.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، أنه سيؤجل إجراء الأحداث التجريبية لإعادة المشجعين إلى الملاعب، لأن الحد الأقصى الذي حددته الحكومة البريطانية، والذي يبلغ 1000 مشجع كان محدودًا للغاية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأُجبر فيروس كورونا المستجد، الدوري الإنجليزي على إنهاء الموسم الماضي خلف أبواب مغلقة، عندما استؤنفت بعد إغلاق فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2020/2021 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مع بقاء الملاعب في جميع أنحاء إنجلترا فارغة، بسبب التهديد المستمر بالجائحة حيث تظهر أعداد الإصابة ارتفاعًا مقلقًا.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، هذا الأسبوع، إن الأحداث التجريبية للرياضة في سبتمبر/أيلول، ستقتصر على 1000 معجب، مع فرض شروط صارمة.

وتابع أيضًا إن خطط حضور المتفرجين للأحداث الرياضية في إنجلترا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستتم مراجعتها.

لكن الدوري الإنجليزي الممتاز قال إن حد 1000 مشجع لن يسمح له باختبار وتقييم إجراءات السلامة بشكل صحيح وستكون المباريات خسارة.

وقالت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان: "أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستؤجل إجراء أحداث الاختبار، حتى يتم السماح لعدد كاف من المشجعين بالعودة لتمكين إجراء تجارب شاملة."

وحذرت بشدة من الأضرار المالية التي لحقت بالمباراة نتيجة خلو الملاعب.

وجاء في البيان: "مقابل كل شهر في الموسم بدون مشجعين، يتم خسارة أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (128 مليون دولار) لكرة القدم عبر بطولات الدوري، مع ما يترتب على ذلك من ضرر للاقتصاد المحلي والوطني".

وأضاف البيان: "كما أنه يضر بفرص العمل لأكثر من 100000 شخص تعتمد وظائفهم على أنشطة يوم المباراة."

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز إن الأندية يمكن أن تقدم تجارب على نطاق واسع لإثبات أنه من الممكن توفير بيئات آمنة.