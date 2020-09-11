رسميا... ميدلسبره يعلن ضم لاعب وسط منتخب مصر

أعلن نادي ميدلسبره الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميا عن ضم لاعب الوسط الدولي المصري، سام مرسي، في صفقة انتقال نهائي من نادي ويجان.

وجاء إعلان ميدلسبره عن انتقال سام مرسي إلى صفوفه عبر مقطع مصور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ويمتد عقد سام مرسي الجديد مع نادي ميدلسبره حتى العام 2023، وسيرتدي القميص رقم 5.

وعلى مدار 4 سنوات قضاها بين جدران نادي ويجان، خاض سام مرسي 150 مباراة، كما نال شارة قيادة الفريق الإنجليزي.