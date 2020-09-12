مصر... وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا

توفي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة المصري ونجم منتخب مصر للطائرة ونادي الزمالك الأسبق، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدهورا في حالة مجاهد، ليفارق الحياة صباح اليوم السبت.

ويعد عزمي مجاهد أحد أبرز أساطير مصر في الكرة الطائرة بمسيرته الطويلة وتمثيله لبلده في الدورات الأولمبية والبطولات الأفريقية.

أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 🙏 pic.twitter.com/lsRrnXiuDH — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 12, 2020

وتوج عزمي مجاهد بجائزة أحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس و8 بطولات أفريقية.