شجار بين لاعبي "الغانرز" أثناء الإحماء قبيل أول مبارة في الدوري...فيديو

اندلع شجار بين لاعبين من صفوف فرق أرسنال الإنجليزي، قبل مواجهة فولهام، اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ونشرت قناة "بي تي سبورت"، الرياضية مقاطع من إحماءات لاعبي أرسنال قبل المباراة، والتي أظهرت دخول داني سيبايوس وإدوارد نيكيتاه في شجار.

You don't see this every day 👀 Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2020

وبدأ الامر خلال مشادة في كرة مشتركة أثناء الإحماءات، ثم تكررت اللعبة، ليدخل اللاعبان في شجار، قبل أن يفصل الزملاء بينهما.

واستبعد مايكل أرتيتا، المدير الفني، اللاعبين خارج التشكيل الأساسي للغانرز.

واستهل "الغانرز" مشواره في الموسم الجديد للبريميرليغ، بتحقيق انتصار كبير على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب كرافين كوتاج، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.