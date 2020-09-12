أرسنال يسحق فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي... فيديو

استهل أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير، 3-صفر، على فولهام الوافد الجديد بفضل أهداف ألكسندر لاكازيت وجابرييل وبيير-إيمريك أوباميانج في افتتاح المسابقة اليوم السبت.

وتألق الوافدان الجديدان جابرييل وويليان مع أرسنال الذي انتصر بأقل مجهود، وأحكم قبضته على المباراة أمام فولهام الوديع.

وأحرز لازكايت الهدف الأول في الدوري هذا الموسم عندما منح التقدم لأرسنال في الدقيقة الثامنة بعد أداء دفاعي سيء من صاحب الأرض قبل أن يجعل جابرييل الوافد الجديد النتيجة 2-صفر في الدقيقة 49.

واختتم أوباميانج الأهداف بتسديدة مذهلة في الدقيقة 57 وأهدر فرصتين لتعزيز تفوق فريقه قرب النهاية.

وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال فرصة من دينيس أودوي الظهير الأيمن لكن ذلك كان أفضل ما فعله فولهام الذي يوحي مستواه أن البقاء في دوري الأضواء سيكون صعبا.

وهز لاكازيت الشباك من مدى قريب بعد خطأ كوميدي من دفاع صاحب الأرض الذي وقف الحظ بجانبه عندما رد القائم تسديدة ويليان من ركلة حرة في الدقيقة 22.

Fulham vs Arsenal ALL GOALS.

pic.twitter.com/dlCx48skYt — FTTV World (@FTTV10) September 12, 2020

وجعل المدافع البرازيلي جابرييل، المنضم لأرسنال قادما من ليل الفرنسي، النتيجة 2-صفر بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها ويليان الذي قدم أداء رائعا في مباراته الأولى مع أرسنال بعد انتقاله من تشيلسي قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله أوباميانج.

ومرر ويليان كرة رائعة إلى أوباميانج في الناحية اليسرى وانطلق المهاجم الجابوني إلى وسط الملعب قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء في مرمى ماريك روداك. وفقا لـ "رويترز".

وأنقذ حارس فولهام فرصة من مدى قريب من أوباميانج الذي سدد كرة أبعدها أحد المدافعين من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

وحتى مع تأخره 3-صفر لم يستطع فولهام الخروج من منتصف ملعبه وتعرض دفاعه لخطر دائم أمام هجوم أرسنال.