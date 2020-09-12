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    غزال سوريا

    "غزال سوريا" يتجاوز الـ 2.28 مترا خلال استعدادته لأولمبياد طوكيو... صور

    © Sputnik . Mohammad Damour
    رياضة
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    اختتم البطل العالمي لألعاب القوى السوري مجد الدين غزال موسمه الرياضي، عبر إجراء اختبار جديد في الوثب العالي على أرضية ملعب "تشرين" في العاصمة السورية دمشق، ضمن استعداداته لأولمبياد طوكيو.

    وواكبت "سوبتنيك نجاح غزال باجتياز ارتفاع 2.28 مترا من المحاولة الأولى، مسجلا بذلك رقما قياسيا سوريا جديدا في القفز العالي، وضمن لنفسه تصنيفا عالميا ضمن المراتب العشرة الأولى.

    وكان الرياضي السوري قد تخطى في الاختبار السابق 2.26 مترا يوم 30 أغسطس/ آب الماضي.

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    © Sputnik . Attia Al-Attia
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    في المقابل، فشل خلال الاختبار بتخطي 2.30م في المحاولات الثلاث، لينهي موسمه بارتفاع 2.28 م.

    وقال مجد الدين غزال لـ"سبوتنيك" إن: "النتيجة جاءت ضمن المتوقع وهذا سيجعلني ضمن التصنيف الثالث أو الرابع عالمياً"، مشيراً إلى أن ارتفاع 2.30م كان من الممكن الوصول إليه لولا التلامس الخفيف.

    وبتجاوزه ارتفاع 2.28 دخل غزال التصنيف العالمي ضمن العشرة الأوائل، وبات أعلى رقم يسجل داخل سوريا.

    وأضاف مجد الدين الذي يلقبه عشاقه بـ (غزال سوريا) أن: "إنهاء الموسم بهذه الظروف وضمن الوضع الحالي مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة الرياضية فهو إنجاز، والأهم أنني اطمأنيت على حالتي البدينة والنفسية والمعنوية".

    أولمبياد طوكيو

    ويستعد مجد الدين غزال للمشاركة في عدد من الملتقيات والمنافسات، بالإضافة إلى أولمبياد طوكيو الذي كان من المقرر أن يقام عام 2020، قبل أن يؤجل إلى 23 يوليو/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا.

    وتأهل غزال إلى (طوكيو 2020) بعد حلوله سادسا حسب التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لألعاب القوى في اليوم الأخير من العام الماضي، كما حقق في 2019 ذهبية آسيا وفضية ملتقى روما للدوري الماسي، وذهبية ملتقى براتيسلافا الدولي في سلوفاكيا، وذهبية المركز الأول لملتقى لندن، وفضية بطولة العالم العسكرية في الصين، إضافة إلى عشرات الميداليات في الأعوام السابقة أبرزها برونزية بطولة العالم في لندن، وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

    التونسي نبيل معلول مدرب المنتخب السوري لكرة القدم
    © Sputnik . Mohammad Damour
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    وأوضح غزال أن الموسم الحالي انتهى، والعودة للتحضيرات ستكون عبر المنافسات الداخلية أو إقامة البطولات.

    وأضاف أن "البقاء لفترة طويلة دون المشاركة في البطولات، بينما باقي اللاعبين يشاركون فإن ذلك سيخلق مشكلة وفارقاً كبيراً معهم.. وعامل المنافسة أهم شيء في الوثب العالي".

    وانقطع غزال عن المشاركات والبطولات الخارجية منذ مطلع العام الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وإغلاق المطارات والمنافذ بين الدول.

    • غزال سوريا
      غزال سوريا
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • غزال سوريا
      غزال سوريا
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • غزال سوريا
      غزال سوريا
      © Sputnik . Mohammad Damour
    • غزال سوريا
      غزال سوريا
      © Sputnik . Mohammad Damour
    1 / 4
    © Sputnik . Mohammad Damour
    غزال سوريا

    وأكد غزال سوريا أن التحضيرات الداخلية يجب القيام بها حتى انتهاء أزمة كورونا، والتمكن من السفر وإقامة المعسكرات والمشاركة في البطولات الخارجية.

    دعم الاتحاد الرياضي

    وأشار لاعب المنتخب السوري لألعاب القوى أن هناك تواصلاً دائماً مع الاتحاد الرياضي العام، الذي قدم له الدعم المطلوب، مضيفاً "أتمنى أن أكون خلال الفترة القادمة على قدر المسؤولية".

    وأكد مجد الدين غزال أن حضور الجماهير خلال الاختبار، يزيد من الدافع والمنافسة وخاصة بعد لعب عدد من البطولات دون حضور جماهيري.

    ووعد غزال الجماهير السورية بأن يكون عند حسن الظن، والعمل على تقديم صورة جيدة وأن يحارب لتحقيق ميدالية في المشاركات القادمة.

    وسبق أن حقق مجد الدين غزال العديد من الميداليات، منها ذهبية منافسات الوثب العالي بملتقى براتسلافا الدولي في سلوفاكيا، وذهبية ضمن بطولة آسيا لألعاب القوى بالدوحة.

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    الكلمات الدلالية:
    أولمبياد, آلة الوثب, اختبار, ألعاب القوى
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